Les 8 miles de Frameries sont de retour pour une quarantième édition

La course, qui célèbre cette année sa quarantième édition, est organisée par l'administration communale de Frameries et le Frameries European Runners. Deux départs seront donnés depuis l'école communale d'Eugies: l’un pour le "Mile européen de la jeunesse", à 10h00, et l’autre pour la grande course des "8 miles de Frameries", à 10h30.

"Au-delà de l’aspect performance du "challenge" de parcourir 8 miles, l’objectif est de partager un moment de convivialité avec des coureurs de tout niveau", soulignent les organisateurs. "Le circuit relativement plat des 8 Miles, accessible à tous, profite également aux "Handi-Bikers", de plus en plus nombreux chaque année."

Comme chaque année, la course de 13 km sera l'occasion de découvrir une belle région, mais aussi de traverser la traditionnelle brocante d'Eugies. L'événement accueille un millier d'exposants et attire plus de 15.000 visiteurs.

Envie de vous dégourdir les mollets aux 8 miles? Tous les renseignements pratiques pour les inscriptions sont disponibles sur le site de l'administration communale de Frameries. Notons enfin que des récompenses, allant jusqu'à 200 euros pour le premier prix, sont prévues pour les participants. Et il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes!