Incendie à Masnuy-Saint-Jean: «C’est compliqué d’autant plus que ce n’est pas la première fois»

"J’ai eu les propriétaires au téléphone tout à l’heure. Ils vont bien et leurs bêtes également. Il n’y a que la nourriture pour le bétail qui part en fumée. Moralement, c’est compliqué d’autant plus que ce n’est pas la première fois. Une enquête est en cours. Je laisse donc faire la justice", indique Jacqueline Galant, bourgmestre de Jurbise.

Les pompiers sont encore sur place actuellement, une intervention qui devrait encore durer un long moment. "Les pompiers attendent encore sur place. Ils sont désormais principalement en position d’attente et de contrôle de l’incendie", ajoute Jacqueline Galant. Cette nuit, leur mission était bien plus laborieuse. Ils ont en effet dû contrôler le plus rapidement possible le feu, étendu sur 3-4 hangars de fourrage de la ferme. De nombreuses casernes de pompiers étaient, en ce sens, venues porter main-forte aux pompiers de Mons. Les casernes de Chièvres, Saint-Ghislain, Soignies ou encore Rebaix étaient ainsi sur place.

Une enquête est désormais en cours pour définir les circonstances de l’incendie. "Les causes de l’incendie restent encore à déterminer", indique le parquet de Mons. "Les pompiers ont encore besoin d’un ou deux jours pour permettre l’accès aux bâtiments. Un des hangars contenait des engins agricoles, les tracés d’hydrocarbures étaient donc inévitables. Aucune piste n’est exclue pour le moment."

Alors qu’un expert devait initialement se rendre sur place, le parquet de Mons ne sait pas s’il sera finalement bel et bien désigné.