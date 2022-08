15 000 personnes au village gonflable à Cuesmes!

L'événement était organisé par la Ville de Mons et s’inscrit dans la volonté du Collège communal d’offrir des animations à des publics de tous âges et de permettre aux Montois qui ne partent pas en vacances de pouvoir profiter de moments détente chez eux. Le village de châteaux gonflables fait en effet partie de la programmation estivale Destination Mons qui propose une série d’activités en centre-ville et dans les villages afin de profiter pleinement de l’été, à deux pas de chez soi.

"Nous mettons tout en œuvre pour appliquer une politique d’animations permettant à notre Ville d’être vivante toute l’année, au travers d’activités dont la marque de fabrique est l’originalité,la qualité et le caractère familial. Le Village de châteaux gonflables, et plus globalement Destination Mons font partie intégrante de cette politique et nous nous réjouissons de constater que le succès est au rendez-vous! Les chiffres de ce weekend à Cuesmes sont impressionnants. Je tiens à remercier les équipes communales pour cette fabuleuse organisation qui a été largement plébiscitée par les petits et les grands visiteurs" déclare le Bourgmestre Nicolas Martin.

Pour les familles qui n’ont pas eu l’occasion de s’y rendre, bonne nouvelle, il y aura une séance de rattrapage puisque le village reviendra au Parc communal de Jemappes le 26, 27 et 28 août dès 10h. Une manière gonflée de clôturer les vacances d'été, avant le retour sur terre dès le lundi suivant, pour la rentrée des classes.