Les pompiers de Soignies, Mons, Saint-Ghislain, Chièvres ou encore Rebaix sont sur place. L’incendie devrait continuer toute la nuit et encore demain. "Nous sommes obligés de laisser brûler le plus gros et de protéger le reste", commentent les pompiers de Mons à nos confrères de Sudpresse. Aucun animal n’aurait été pris dans les flammes.