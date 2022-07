Trouver un partenaire privé à l'hippodrome de Wallonie? Pas une mince affaire...

Mais depuis que le mot "privatisation" a été lancé, est-ce que des investisseurs privés sont venus manifester leur intérêt? Pas vraiment, à en croire Achille Cassart, administrateur-délégué de l'hippodrome. "Nous évoluons dans un milieu particulier, où nous ne sommes pas en quête de dégager du profit, mais où nous cherchons à organiser des courses. Nous ne versons pas de dividendes aux actionnaires. Quand nous réalisons des bénéfices, nous les investissons dans les infrastructures ou nous revoyons les allocations à la hausse. Pouvons-nous trouver un partenaire qui soit dans cette optique?"

Cela semble compliqué. "On pourrait tomber sur un mécène, ce que je n'exclus pas." Mais ce mécène ne s'est pas encore manifesté. L'administrateur-délégué, n'est pas contre une privatisation, à condition que l'organisation de courses soit maintenue, ainsi que la filière hippique et les écoles présentes sur le site. Et de rappeler au passage qu'il connaît peu d'hippodromes en Europe où les pouvoirs publics ne sont pas impliqués.

Une chose est sûre, ce dossier mettra du temps à se résoudre, comme le concédait il y a deux semaines le ministre du budget. "Sur base de l'analyse et des réactions à l'étude, il sera difficile de trouver une solution qui permette de concilier l'ensemble des intérêts", déclarait au parlement wallon Adrien Dolimont. "La réflexion est complexe. Nous voulons prendre le temps nécessaire pour aboutir à quelque chose de construit."