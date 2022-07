Hainaut: l'extermination des nids de guêpes, nouvel eldorado pour le privé

Théoriquement, les hommes du feu peuvent s'en charger. Et théoriquement, ce type d'intervention faisant partie de leurs missions, ils ne doivent pas renvoyer vers des sociétés privées. Mais dans la pratique, les demandes étant tellement nombreuses, il arrive que les pompiers détournent les demandes vers des entreprises spécialisées. Surtout, les prix pratiqués par les zones de secours tendent à être rédhibitoires. Pour la zone Hainaut-Centre par exemple, l'intervention tourne autour de 120 euros, contre 70 il y a quelques années encore.

Avec un été prolifique pour les guêpes et des pompiers qui interviennent des moins en moins, les entreprises privées croulent donc sous les demandes. "Il y a une très grosse augmentation cette année, nous n'avions pas connu ça depuis quatre ans", explique Raphael Godfrin, directeur d'Antinuisible SRL. Cette société basée à Lens existe depuis quatre ans justement. Mais la nouvelle donne amène de plus en plus d'exterminateurs de guêpes à se lancer. Pour le professionnel, il est temps de mettre un peu d'ordre. "L'extermination d'un nid de guêpes revient à 60 euros chez nous. C'est donc beaucoup plus avantageux que dans les zones de secours. Mais comme la demande est forte, il y en a pas mal qui se lancent, notamment des pompiers volontaires qui cassent les prix et qui font du black. Mais pour nous par exemple, une intervention à 40 euros ne nous permet pas de couvrir tous les frais de notre équipe qui gère aussi les punaises, les dératisations ou encore le dépigeonnage. Dans deux ans, il y aura une formation obligatoire de 2500 euros pour pouvoir traiter les nuisibles. La gestion des nids de guêpes sera confiée aux privés. Mais le nouveau cadre devrait fermer les portes à ceux qui font actuellement tout et n'importe quoi."

A Herchies aussi, la société Ô Guêpe croule sous les demandes. Elle a été lancée il y a deux ans par Damien, un apiculteur qui gère le volet scientifique de l'activité et Yoan qui s'occupe davantage des interventions à risque. "L'année passée, il a beaucoup plu, ce n'était pas vraiment une bonne année pour nous. Mais cet été, on a une vingtaine de demandes par jour. Comme on gère cette activité en dehors de nos métiers respectifs, on ne peut pas répondre à tout. Quand nous sommes débordés, nous renvoyons vers des collègues qui travaillent sérieusement", indique Damien d'Ô Guêpe.

Là aussi, le prix de l'intervention est fixé à 60 euros, peu importe les conditions. Et les interventions peuvent justement varier. "Les essaims d'abeilles, je les récupère. On essaie aussi de le faire pour les guêpes en début de saison. J'ai deux terrains à Herchies et un ami en un autre du côté de Tertre. On y installe les nids et si les guêpes survivent, tant mieux pour elle. Mais en plein été, les nids sont trop importants et nous n'avons pas d'autres choix que de les exterminer. Nous intervenons aussi pour les frelons. Lui, il faut vraiment le détruire, c'est une plaie. Il colonise la région et fait beaucoup de tort aux abeilles. Quand on intervient pour des frelons asiatiques, nous devons le déclarer à la Région wallonne qui tient à jour une carte de référencement. Mais je ne sais pas si ça sert encore à grand-chose, car il y en a vraiment partout maintenant."

On l'aura compris, avec ce nouvel intrus absent de nos contrées il y a quelques années encore, les entreprises spécialisées dans l'extermination de nuisibles ne risquent pas de manquer de travail.