Binche: on se prépare déjà au Marché de Noël

Il fait beau, il fait chaud, mais cela n'empêche pas certains de déjà penser aux frimas de l'hiver et aux chalets d'où s'échappent les effluves de vin chaud et de fondue savoyarde. Ainsi à Binche, il est déjà temps de réfléchir au Marché de Noël! Ses dates sont fixées: il aura lieu du 9 au 18 décembre, avec deux jours de fermeture les 12 et 13 décembre. Comme de coutume, des chalets seront installés dans le centre-ville pour animer les rues de la cité.