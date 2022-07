Seneffe/Chapelle: des volontaires recherchés pour améliorer le trafic routier sur leur commune

Les habitants de Seneffe et de Chapelle-lez-Herlaimont sont invités à participer à une enquête sur le trafic routier aux abords de leur rue. L’objectif? Guider les autorités dans leurs choix en matière de mobilité et d’urbanisme tout en luttant pour une meilleure qualité de l’air. Le projet Telraam de Charleroi Métropole et l’AWAC offre la possibilité de placer un capteur chez les citoyens volontaires, afin de réaliser des comptages de manière continue, précise et efficace de toute la circulation (piétons, cyclistes, voitures et camions/véhicules lourds).