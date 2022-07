Hainaut: malgré la crise, le secteur de la construction reste optimiste

Il ajoute que ce faible contingent s’explique par les mesures de sauvegarde prises dans le cadre de la crise sanitaire: moratoire sur les faillites, moratoire tacite sur les dettes fiscales et sociales et mesures de soutien aux entreprises.

Des mesures qui n’ont tout de même pas empêché 6.532 PME de mettre la clé sous la porte l’an dernier en Belgique. Le secteur de la construction est le plus touché à l’échelle nationale.

Le Hainaut est la deuxième province wallonne la plus impactée avec 497 faillites de PME recensées en 2021, derrière Liège et ses 607 faillites. Chez nous, le secteur de la construction (121 faillites) arrive juste après le commerce (125 faillites).

Du côté de la Confédération Construction Hainaut, on espère que la tendance va se maintenir, malgré un contexte qui devient de plus en plus difficile.

"Entre mai 2021 et mai 2022, nous enregistrons seulement 10 faillites supplémentaires par rapport au chiffre de l’an dernier dans le secteur de la construction en Hainaut. Ce n’est pas énorme, d’autant plus que le nombre d’entreprises est en augmentation constante. Fin 2021, nous en comptions plus de 10.000", relève Murielle Brynart, directrice de la confédération.

Le contexte a pourtant tendance à s’assombrir. "Plus fragiles, les petites structures sont les plus exposées. Il y a d’abord eu la crise covid, la pénurie de matériaux, celle de main-d’œuvre et maintenant, l’inflation des prix des matériaux", poursuit Murielle Brynart.

"Certains matériaux ont doublé de prix. Au départ, c’était principalement le bois et l’acier. À présent, l’augmentation touche à tout, du plus petit tube de silicone jusqu’au gros matériau."

Cette inflation peut avoir des répercussions sur les finances des entrepreneurs qui avaient déjà dressé des devis. "Les réactions sont diverses. Certains entrepreneurs estiment qu’ils ont moyen de prendre en charge l’augmentation des prix. Certains la répercutent entièrement parce qu’ils n’ont pas le choix. D’autres partagent les surplus avec les maitres d’ouvrage. Cela se négocie à l’amiable."

Enfin, s’il est apparu pendant le confinement que plus d’un Belge avait une brique dans le ventre, l’inflation pourrait finir par freiner la demande dans le secteur de la construction. Mais pour l’heure, dans le Hainaut, on reste optimiste. "Pour le moment, le secteur est débordé de travail. L’agenda des entrepreneurs est bien rempli, surtout pour la rénovation.

Et comme je l’ai dit, le nombre d’entreprises est en augmentation. Ça veut dire qu’il y a encore des gens qui osent se lancer, ce qui est bon signe. Nous restons optimistes, mais aussi attentifs à la suite. Nous n’osons pas espérer une diminution des prix, mais il faut au moins que ça se stabilise. Il faut aussi une main-d’œuvre wallonne qui se mobilise. Nous y travaillons avec le Forem", conclut Murielle Brynart.