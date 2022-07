Ateliers des Remparts : recours au Conseil d’État ?

Si le coup a été rude à encaisser, le comité n’a pas pour autant baissé les bras et veut aller au bout de son combat. "La dernière possibilité de nous faire entendre est un recours en justice auprès du Conseil d’État", indique le collectif.

Mais un tel recours coûte cher. C’est pourquoi il a lancé un appel aux dons. "Merci de bien vouloir nous apporter votre contribution financière, si minime soit-elle, via le numéro de compte suivant : BE88 0019 3365 0641, au nom de Défense Quartier des Pastures."

Si l’on ne peut préjuger du résultat d’une action, force est de constater que le permis, octroyé sous conditions, a pour avantage qu’aucun avis défavorable n’a été émis par les différents organes consultés, tant en première instance qu’en recours.

Mais le comité n’en démord pas et estime toujours que les riverains du projet se retrouveront "emmurés" par des immeubles allant jusqu’à huit étages, que l’ensemble engendrera des problèmes de circulation, des risques d’inondation et que la concurrence des nouvelles surfaces commerciales videra le centre-ville de ses commerces. Comme le Carrefour Market de la rue Robiano qui migrerait vers le futur ensemble commercial.

Pour rappel, les "Ateliers des Pastures" doivent se déployer sur une surface de plus de deux hectares comprenant le parking des Pastures et les anciens ateliers de confection Marvan. Sont prévus 5 525 m² de surface commerciale, 166 logements et 424 emplacements entre la rue des Pastures et l’Avenue Wanderpepen.