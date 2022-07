Ventilus, le projet qui paralyse autant que la Boucle du Hainaut

On parle beaucoup de la Boucle du Hainaut, projet de ligne à haute tension de 84 kilomètres de long d’Avelgem à Courcelles, destiné à renforcer le réseau et acheminer l’énergie offshore. Mais on entend moins parler de Ventilus, le pendant flamand de la Boucle du Hainaut, qui doit relier la côte belge au poste d’Avelgem, d’où sera connectée la Boucle du Hainaut. Ventilus est donc un préalable essentiel à la BdH, et présente bien des similitudes avec cette dernière.