«Tanks in Town» débarque à Mons dans un mois

"Cette année, nous aurons la participation du War Heritage Institute, avec des blindés qui viennent de Bastogne", explique Charles-Olivier Descamps, président du RMAMC. De quoi grossir la concentration qui avait perdu de l’ampleur l’an dernier. Côté inscriptions, ça se déroule bien: "On sait déjà qu’on aura beaucoup d’inscrits, mais difficile de donner une évaluation à ce stade, les inscriptions étant possibles jusqu’à la dernière semaine."

Au niveau du programme, une nouveauté à signaler: "la démonstration de véhicules amphibies aura lieu au Grand-Large dès vendredi soir." Samedi, ce sera campement au Bois Brûlé de Ghlin, avec comme d’habitude les baptêmes en chars, bourse militaire, exposition de véhicules… La journée se conclura avec un spectacle sons et lumières, Simulation combat.

Le dimanche, on lèvera le camp avec le départ d’une colonne de véhicules légers vers Ghlin, le Borinage, Cuesmes… La colonne de blindés partira vers Cuesmes via Ghlin et la Quéwette. Les deux colonnes se rejoindront pour la première fois en 21 éditions pour la commémoration au Château de Warelles à Quévy, qui fut le QG du général Rose lors de la bataille de la Poche de Mons. Enfin l’événement se conclura en apothéose sur la Grand-Place à 17 heures, après avoir visité les villages de Mesvin et Hyon.

À noter que si l’équipe est bien fournie en bénévoles, il est encore possible de proposer un coup de main. Infos: tanksintown-official.com.