Mons: bisbilles entre les commerçants de la Grand-Place

"Le jour-même, nous avons voulu nous renseigner sur ce qu'on devait faire concernant la question des gobelets réutilisables pour la soirée. Et nous avons appris qu'un cafetier avait l'exclusivité pour servir sur les bars extérieurs à la Grand-Place", explique Sabrina Djerbi, qui travaille au Saint-Germain. Problème: selon elle, le cafetier en question aurait conclu le contrat de prestation au nom de l'association des commerçants de la Grand-Place, asbl regroupant les gérants d'établissements Horeca sur ce lieu emblématique de Mons. "Cette association a été dissoute en 2020", affirme-t-elle. Qu'une seule société profite des retombées d'un événement organisé par la Ville en se faisant passer pour un collectif de commerces qui n'existe plus, ça passe assez mal. "On est très mauvais par rapport à ça."

Michaël Harcourt, le commerçant incriminé, se défend d'avoir usurpé le nom de l'asbl, qui n'est pas dissoute, mais inactive, précise-t-il, sa gestion étant devenue trop compliquée. Il indique avoir traité avec une association privée, About it, qui organisait la manifestation et cherchait un prestataire pour tenir les bars. "Chaque prestataire établit les partenariats qu'il souhaite comme il l'entend."

Organisation privée, donc partenariats libres, fin de l'histoire? Pas tout à fait. Si About It a bien mis sur pied l'événement, c'est sur demande de la Ville de Mons, initiatrice de la manifestation. "Nous avons sous-traité l'organisation de la soirée via un marché public et c'est effectivement About It qui a été désigné", indique la porte-parole de la Ville. "C'est donc avec eux que le partenaire Horeca a effectivement signé son contrat de prestation. Mais celui-ci s'est présenté comme président de l'association des commerçants de la Grand-Place", confirme également la Ville.

Qui l'a également saumâtre: "lorsque des événements sont organisés sur la Grand-Place, nous avons à cœur que ceux-ci soient profitables à l'ensemble des acteurs, et non pas à seulement l'un d'entre eux", rappelle pour sa part le bourgmestre Nicolas Martin. Lorsqu'elle a appris l'affaire, la Ville a autorisé chaque cafetier de la Grand-Place à installer un beer cooler devant sa façade. Mais à l'avenir, la Ville souhaite s'organiser différemment pour éviter une nouvelle polémique de ce genre. Comment? Michaël Harcourt a bien une idée: en créant une structure publique-privée, qui regrouperait des représentants de la Ville, de la Gestion Centre-Ville et des commerçants, et qui serait chargé de veiller à la dynamique de la Grand-Place. Quand aux cafetiers qui se sont estimés lésés, un peu plus de transparence serait la bienvenue, nous disent-ils.