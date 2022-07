Un nouveau pôle logistique sera construit à Mons pour les hôpitaux de Helora

"Le pôle logistique est l’un des jalons essentiels à la création du grand hôpital montois, qui permettra d’améliorer l’offre de soins à la population tout en redynamisant Jemappes grâce à sa localisation à l’avenue Wilson", a souligné Nicolas Martin, gourgmestre de Mons.

Le logipôle non-médical prendra ses quartiers sur le site de Geothermia, à Mons, où il bénéficiera d’une énergie géothermique 100% verte. Ses services seront implantés en deux temps. La première phase visera à développer, à l’horizon 2027, les activités de la blanchisserie centrale et de la cuisine centrale, qui préparera environ 10.000 repas par jour. La seconde phase concernera le magasin central.

La construction de ce pôle logistique permettra, dans un premier temps, la création d’environ 40 emplois. "Elle permettra aussi de capter une activité qui, aujourd’hui, se réalise en dehors de notre zone géographique. Au total, ce sont plus de 200 métiers qui seront consolidés dans la région", ont indiqué les instances d’Helora. Le futur logipôle pourra par ailleurs compter sur un financement, via le Fonds social européen (FSE), de 30 emplois de formation par le travail en collaboration avec les CPAS de la région.

Le bâtiment de 18.000 m2, qui sera installé sur un terrain d’une surface de 66.000 m2, sera équipé de panneaux photovoltaïques. On pourra y traiter 3.600 tonnes de linge par an et préparer quelque 2.622.000 repas annuels.

