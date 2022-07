50 emplois menacés dans la région du Centre suite à une décision du gouvernement wallon

Dans la région du Centre, plus de 2.000 travailleurs du secteur associatif et des pouvoirs locaux sont concernés.Pourtant bien d’autres dépenses sont indexées comme par exemple les budgets des cabinets ministériels. Le groupe Les Engagés a donc déposé un amendement pour corriger en urgence le budget wallon et appliquer l’indexation à tous les budgets finançant du personnel.

Depuis l’entame de la réforme du décret APE (qui subventionne plus de 60.000 emplois publics et non marchands) en janvier 2021 par la Ministre wallonne de l’Emploi, Christie Morréale, Les Engagés - via notamment les Députés Alda Gréoli, François Desquesnes et André Antoine - ont dénoncé les problèmes majeurs que ce décret allait engendrer pour les secteurs à savoir une indexation partielle, une politique de l’emploi qui ne tient pas compte des besoins des secteurs, une enveloppe budgétaire fermée, etc.

"Malgré nos alertes répétitives, la ministre a maintenu sa réforme en état. A peine deux mois après sa mise en œuvre, les premières conséquences désastreuses apparaissent déjà pour les secteurs associatifs et non marchands lors de cet ajustement budgétaire de juillet 2022", indiquent Les Engagés. "Au total, ce sont 48 millions d’euros qui auraient dû être dégagés pour permettre de financer l’indexation de 60.000 emplois. Pour Les Engagés, cette décision aura pour conséquence que les 4000 employeurs concernés (associations, communes et écoles) devront faire un choix entre une non-indexation de salaire pour leurs travailleurs, une réduction forcée du temps de travail voire des licenciements secs. Au final, ces coupes se traduiront par une réduction des services proposés à la population puisqu’ils concernent des secteurs essentiels: les crèches, l’accueil extrascolaire, les aides ménagères sociales, l’insertion à l’emploi, l’hébergement social ou le handicap, le travail adapté, les maisons de repos, la culture, le sport, le socio-culturel, les bibliothèques, etc."

Le Député régional François Desquesnes a fait les comptes sur base des chiffres disponibles en 2019 pour les dix communes du Centre + Enghien, Chapelle et Anderlues. Pour le secteur associatif, ce sont 1.142 emplois qui sont concernés et autant dans les communes, CPAS et autres pouvoirs locaux. L’aide régionale correspondante s’élève à plus de 50 millions d’euros. La non indexation complète de ces aides en 2022 correspondra donc à un manque à gagner de plus de 2 millions d’euros pour les employeurs de notre région du Centre soit l’équivalent d’une cinquantaine d’emplois.

"Les employeurs locaux pourront-ils faire face à cette perte alors que tous les salaires sont indexés et que les frais de fonctionnement (déplacements, énergie,….) explosent?", se questionne François Desquesnes. "En tout cas, pour l’instant, c’est sans l’aide du Gouvernement PS-MR-Ecolo de Wallonie qui a décidé de laisser ces secteurs tirer leur plan."

Le chef de groupe centriste déposera donc ce mercredi 20 juillet un amendement en séance plénière du Parlement de Wallonie pour corriger cette erreur manifeste du Gouvernement wallon. Concrètement, voici où Les Engagés identifient des moyens budgétaires pour financer cet oubli volontaire du Gouvernement:

· 25 millions€ d’excédents prévus dans le cadre de la précédente crise du Covid;

· 4,6 millions€ issus du Fonds Rayonnement;

· 400.000€ dans les frais d’études, colloques et séminaires dans le cadre du Plan de Relance;

· 10 millions€ dans le budget prévu pour les conséquences de la guerre en Ukraine;

· 5 millions€ pour les dépenses Sofico;

· 5 millions€ pour une réflexion sur le développement de nouveaux investissements énergétiques dans les entreprises.

"Il est d’autant plus surprenant de découvrir que le Gouvernement wallon ne s ‘impose aucune restriction puisqu’il a décidé de s’auto-indexer. En effet, dans le cadre de cet ajustement budgétaire de juillet 2022, les Ministres PS-MR-Ecolo ont choisi de s’octroyer une indexation de 3,83% de leur budget de cabinet (salaires ministériels, frais de fonctionnement…). Au total, cela représente une augmentation d’un million d’euros. L’indexation, c’est pour tout le monde, pas seulement pour les Ministres. Il impératif d’indexer aussi le financement wallon des secteurs non marchands pour qu’ils puissent, eux aussi, payer l’indexation due à leurs travailleurs et maintenir les services qu’ils proposent aux Wallons: cette indexation est essentielle pour préserverle pouvoir de vivre de tous les habitants de Wallonie", conclut François Desquesnes.