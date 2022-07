Audregnies: la Petite Fille Colmant souffle ses 3 bougies

En juillet 2019, avec le soutien des "Bastard Brewers", brasseurs locaux portés sur les collaborations et expérimentations, Hélène remet dans les étals une Saison Colmant, en hommage à son grand-père et sa famille. Le projet trouve rapidement écho, les bouteilles garnissent les épiceries spécialisées et le petit monde de la brasserie artisanale s'enthousiasme pour cette démarche originale.

"Ce que je retiens de ce projet, ce sont les rencontres et les belles amitiés que j'ai pu construire. J'ai vécu des choses fortes, de grands moments de partage auxquels je ne m'attendais pas, ça m'a vraiment marqué." Sans formation brassicole, Hélène intègre la grande famille des producteurs de "craft beer" et s'y sent rapidement à l'aise. "Le projet a fort intéressé et j'ai retrouvé des gens passionnés, fort sur le partage et la transmission, ce qui m'a beaucoup apporté. Je n'y connaissais rien à la bière si ce n'est quelques notions, mais j'ai rencontré des personnes extraordinaires qui m'ont aidé, formées, accompagnées...C'est un milieu où on rencontre des personnes qui ont leu cœur sur la main et dont l'objectif est de partager la passion."

Un brassin avec la levure originelle

Un moment émouvant de l'aventure eut lieu en décembre 2021 avec la sortie de la Saison 1980, une cuvée "Héritage" limitée à 520 bouteilles et conçue à partir de la levure originelle de l'ancienne brasserie Colmant. "On a retrouvé une bouteille encore capsulée dans la cave de mon père, elle datait de la fin des années 1970, ce qui coïncide avec la fin de l'activité. On en a extrait une levure à Gembloux Agro-Bio Tech et on a brassé la même recette que celle commercialisée avec cette levure particulière." 1980 fait référence à l'année de fermeture de la brasserie.

Ce brassin était très symbolique et une façon de boucler la boucle pour Hélène. Mais l'aventure est loin d'être finie. "Le projet de la Petite Fille Colmant m'a ouvert tellement de portes que c'est le départ d'une nouvelle aventure. La saison Colmant sera toujours là comme symbolique de la renaissance d'une bière, mais à côté il y a le partage et les collaborations avec des micro-brasseurs. De plus, on m'a ramené dernièrement des vieux documents de la brasserie datant de la fin du 19e siècle à 1960, avec des recettes d'autres brassins. Ça peut être une porte à de nouvelles expérimentations et à une mise en valeur du patrimoine brassicole des 19e et 20e siècles, à partager au plus grand nombre!"

En attendant, la Petite Fille Colmant invite ses fans à célébrer trois années d'aventures brassicoles ce 20 juillet à 18h à l'Abbaye des Rocs à Audregnies, où est désormais brassée la Saison Colmant...