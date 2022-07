Pour en savoir plus, le député fédéral Eric Thiébaut a pris la plume pour interroger le secrétaire d'Etat Mathieu Michel: état d'avancement, partenaires, délais...concrètement, où en est-on? Réponse du secrétaire d'Etat: pas bien loin.

"Vu la détérioration grandissante du bâtiment actuel, il a été décidé de présenter une note au Conseil des Ministres proposant la construction d'un nouvel établissement dans la région montoise ainsi que la recherche d'un terrain capable d'accueillir un tel établissement pénitentiaire", a tout d'abord rappelé Mathieu Michel. "Ce projet est repris dans le Plan pluriannuel d'investissements 2021-2041 de la Régie des Bâtiments pour ce qui est de l'étude de faisabilité et de l'achat du terrain dont l'implantation est encore inconnue à ce jour. Et un budget estimatif a été établie pour ces deux aspects. Concernant le financement dudit projet, il est proposé de recourir à une formule de partenariat Public-Privé, connue comme "Design Building Finance Maintenance" (DBFM). En clair, le gouvernement fédéral ferait appel à un partenaire privé pour dessiner et construire la nouvelle prison, puis assurer la maintenance du bâtiment. Mais il y a un hic: l'Inspection des Finances de la Régie des Bâtiment a émis le 6 juillet dernier un avis négatif sur cette proposition de procédure. "La Régie des Bâtiments avec mon cabinet analyse en ce moment la suite pouvant être réservée au projet tenant compte des remarques et refus de l'Inspection des Finances", indique le secrétaire d'Etat, qui insiste: "la prospection d'un terrain sur Mons ou sa région n'est pas remise en cause."

Bref, le dossier va prendre du temps. La multiplication des préavis de grève suite aux conditions de vie et de travail déplorables auxquelles sont confrontés le personnel et les détenus, ainsi que les menaces de fermeture brandies par le bourgmestre de Mons et l'auditorat du travail seront-elles à même d'accélérer les choses