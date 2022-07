Moins de pâtisseries, plus de baguettes: comment nos artisans montois s'adaptent à la canicule

Les fortes chaleurs rendent aussi le travail du boulanger plus délicat. "On doit mieux contrôler les températures pour éviter d'avoir des pains difformes ou qui ont des problèmes de goûts." L'artisan boulanger doit doubler de vigilance, comme l'explique Matthieu Renoirte, boulanger entre Mons et Cuesmes: "tout pousse plus vite que d'habitude, il faut tempérer les ingrédients. On a un système pour refroidir l'eau, on place la farine dans le congélateur avant de l'utiliser...Il faut éviter que la pâte n'ait trop poussé, auquel cas on ne sait plus la travailler."

Côté produits, on s'adapte également: "on vend moins de pains et moins de pâtisserie. Pour ces dernières, on a réduit au minimum. Mais on vend plus de baguettes grâce aux barbecues, et plus de glaces." Si le travail de production est plus éprouvant, la demande est moindre, ce qui permet de travailler moins intensivement dans les ateliers et de prêter une meilleure attention aux paramètres du processus de fabrication. Si les conditions de travail ne sont pas idéales, nos boulangers ne se plaignent pas: "il y a pire que nous: je pense notamment aux bouchers. Moi, je ne suis pas contraint par la chaîne du froid", note Jean-Sébastien Demeyer.

Boucheries: production au fur et à mesure

Justement, comment ça se passe chez les bouchers? A la boucherie ABC, dans le centre de Mons, on a décidé de ne pas bousculer les habitudes des clients: "nous sommes ouverts suivant nos horaires habituels", explique Pierre Flament, gérant. Côté production par contre, on s'est adapté. "On démarre avec un peu d'avance, puis on produit au fur et à mesure de la demande, qui est moins forte que d'habitude. En raison des vacances tout d'abord, où un certain nombre de nos cliens sont à l'étranger, et de la chaleur: nos clients mangent moins et s'hydratent plus."

De quoi éviter les pertes et les gaspillages. La structure artisanale de la boucherie ABC lui permet de s'adapter facilement. "On ne passe pas commande la veille à une centrale d'achat. On fait le point au fur et à mesure de la journée et on oriente la production en fonction. S'il y a du soleil ou s'il pleut, on partira soit sur des brochettes ou sur du hachis parmentier", illustre Pierre Flament. Qui, en ce moment, ne produit pas beaucoup de plats préparés. "Carbonnades, blanquette de veau...Tout cela est quasiment à l'arrêt." Effectivement, ce ne sont pas les plats qu'il nous viendrait à l'idée de consommer aujourd'hui. "A moins de les manger froid...Mais une blanquette froide, ce n'est pas très bon", s'amuse le boucher.