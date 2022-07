Incendie au Roeulx: Alexandra, Didier, Yaël, Suzanne et Pierre n’ont pas survécu à ce terrible drame

Alexandra Dineur, quinquagénaire, fait partie des victimes. Cette institutrice primaire venait régulièrement faire la lecture à une classe de l’école George Price du Roeulx. Nos confrères de Sudpresse indiquent que son compagnon, Didier De Vos, était également présent à l’intérieur de l’habitation au moment du drame tout comme le fils d’Alexandra, Yaël, 22 ans, qui étudiait à la Haute Ecole Provinciale de Hainaut Condorcet à Tournai. Pierre et Suzanne Dineur, les grands-parents, ont également perdu la vie dans ce drame qui marque encore tout un quartier.

Malgré la vitesse d’intervention des pompiers et la solidarité de tout le voisinage, les cinq membres de la famille n’ont pas pu être sauvés. "Le feu se propageait vraiment rapidement, les deux grandes baies vitrées ont d’ailleurs explosé. Quelques personnes sont alors venues prévenir les voisins pour qu’ils évacuent leur maison au cas où le feu venait à se propager. Une personne âgée a également dû quitter son domicile avec sa tribune et l’aide des voisins", racontait Jean-Michel, témoin du drame. "Une personne avait fait le tour de la maison et a dit qu’il y avait un corps. Je n’y suis pas allé tant les flammes devenaient de plus en plus importantes. Nous savions que des chiens étaient dans la maison mais pas qu’une famille entière y était également. Quand j’ai appris la nouvelle ce matin, j’étais vraiment choqué."

L’enquête suit désormais son cours. Les premiers éléments révèlent que l’incendie était accidentel lié à un court-circuit.