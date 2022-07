Ecaussinnes: un graff réalisé par 13 jeunes dans le cadre du projet "université des enfants"

"Au sortir de la crise sanitaire et en partenariat avec la Maison de la Jeunesse Epidemik, 13 jeunes de 10 à 13 ans, ont été invités à participer à ce projet. Ils ont d’abord fait connaissance avant de faire le choix de se nommer Univers Ecaussinnes et se sont, de mars à juillet, réunis une dizaine de mercredis après-midi", indique Muriel Van Peeterssen, présidente du CPAS d’Ecaussinnes. "Ces moments ont permis à ces jeunes de sortir de leur quotidien et de faire connaissance de manière ludique avec ce qui les entoure et ce qui leur est dédié."

Ce projet et ces rencontres ont permis à ces enfants de découvrir, entre autres, la maison de jeunes Epidemik et sa radio, l’AMO J4, les mouvements de jeunesse et clubs de sportifs de l’entité écaussinnoise. Ils ont finalement pu participer à un stage qui s’est conclu par la réalisation d’un graff sur un mur du site des douze bonniers.

"Je tiens à remercier nos partenaires: la Maison des Jeunes Epidemik, l’AMO J4, les clubs de sport et mouvements de jeunesse, la Cellule article 27, la Province, l’administration communale et Othmane, notre graffeur, sans qui rien n'aurait été possible", conclut Muriel Van Peeterssen.