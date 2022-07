Canicule: quel impact sur les services publics à Mons-Borinage?

Avec quelles conséquences dans les services publics? Du côté des transports, la SNCB a annoncé la suppression de 34 trains d'heures de pointe, pour prévenir les problèmes mécaniques d'un matériel roulant plus ancien. Du côté du TEC par contre, aucun changement d'horaire ou de suppression de trajet en lien avec la canicule n'est à signaler chez nous à ce stade. "Il n'y a pas de suppression organisée ou prévue sur base des températures élevées et donc aucun changement par rapport à l'horaire de vacances", répond Stéphane Thiery, porte-parole de la société wallonne de transport en commun.

Quant au risque de trajets annulés suite à des avaries causées par la chaleur, "nous n'avons pas trop de craintes à ce sujet. Certes, nous n'avons pas de recul par rapport à ces températures, mais le matériel est prévu pour pouvoir rouler à des températures extrêmes, d'un côté comme de l'autre. C'est plutôt du côté humain que ce sera difficile."

D'autant plus que tous les bus ne sont pas climatisés. "Il n'y pas d'uniformité des modèles et certains ne le sont pas. Dans ce cas, la ventilation est importante, toutes les trappes et les fenêtres sont ouvertes. Comme un bus s'arrête fréquemment, les portes s'ouvrent souvent, ce qui permet d'éviter que la températures du bus ne soit supérieure à la température extérieure."

Néanmoins, à 40°C à l'ombre, l'inconfort sera important, d'où le conseil évident d'éviter de voyager aux heures les plus chaudes de la journée. Si ce n'est pas possible, "nos chauffeurs sont habilités à gérer ce tupe de situation et feront tout pour la rendre la plus confortable, dans la mesure du possible."

Administration, hôpitaux, déchets...

A l'administration communale de Mons, la canicule n'a pas d'impact sur les horaires d'accueil du public: "pas d'horaire canicule, ni horaire d'été", nous indique-t-on. Dans d'autres communes par contre, on a réduit les plages d'accueil, comme à Saint-Ghislain, où les services ne seront plus accessibles dès 14h.

Dans les hôpitaux, les températures actuelles n'ont aucune incidence sur l'organisation des soins que ce soit des interventions ou en consultations, nous assure-t-on tant du côté du CHU Ambroise Paré que de Jolimont.

Enfin du côté de la collecte des déchets, signalons que les recyparcs fermeront leurs portes plus tôt mardi, à 15h au lieu de 18h. Une collecte sera également modifiée: celle des PMC et papiers-cartons à Ghlin débutera à 19h au lieu de 12h.