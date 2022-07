Premières impressions positives du Dour Festival pour le bourgmestre: "Nous avons remis Dour sur la carte des festivals"

"On a remis Dour sur la carte des festivals", confie Carlo Di Antonio. "Les habitudes de nombreux festivaliers ont changé ces dernières années. Malgré tout, ils sont encore venus en nombre cette année. Mes premières impressions sont donc très bonnes. Ce n’est jamais facile de relancer la machine après plusieurs années d’absence, il faut rassurer le public pour qu’il revienne. Cela a porté ses fruits ici."

Le cadre était on ne peut plus idéal pour les festivaliers qui bénéficiaient de 40 hectares supplémentaires par rapport aux autres années. Ce changement semble avoir plu aux visiteurs. "Tout le monde est content, les 40 hectares supplémentaires permettent plus de fluidité ce qui séduit les festivaliers. Il est ainsi possible de se mêler à la foule ou de rester en retrait pour boire un verre ou se balader. Cela représente un certain luxe. Le cadre est également idéal", poursuit Carlo Di Antonio.

Jusqu’à maintenant aucun fait majeur, aussi bien du côté policier que médical, n’a été signalé. Un autre motif de réussite qu’il faudra confirmer ce dimanche. "Il faut rester prudent mais il est clair que de voir 40 à 50 000 personnes vivre ensemble pendant plusieurs jours dans les campings sans qu’il n’y ait de gros problèmes est un motif de satisfaction. C’est une véritable ville dans la ville qui se crée", conclut Carlo Di Antonio.

Le festival n’est néanmoins pas fini, il est encore possible de se rendre sur le site pour assister aux concerts prévus ce soir. Les têtes d’affiche ne manquent pas ce dimanche et le soleil est encore au rendez-vous. L’occasion idéale pour vivre cette fin de festival en beauté.