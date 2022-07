Dour Festival: l’ambiance est encore montée d’un cran en ce début de week-end

L’ambiance est encore montée d’un cran au Dour Festival où la foule devient de plus en plus importante en ce début de week-end. Alors que de nombreux festivaliers ont la voix cassée, sont en manque de sommeil et se demandent comment ils vont encore tenir jusqu’au bout, d’autres, fraîchement arrivés, attendent impatiemment les concerts du jour. Et pour cause, les têtes d’affiche ne manquent pas ce week-end. Entre Angèle, Vald, Roméo Elvis, Hamza ou encore Niska, les festivaliers auront du mal de choisir leur scène.