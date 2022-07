Mons: Le baron Duesberg cherche un candidat pour reprendre le flambeau

Mais ce musée doit continuer à vivre. Et c'est ce qui préoccupe le baron qui aujourd'hui encore, malgré les difficultés, poursuit les visites pour les nombreux curieux qui poussent la porte de ce temple hors du commun consacré aux arts décoratifs de la fin du 18e et du début du 19e siècle. "Celui qui se perd dans sa passion perd moins que celui qui perd sa passion". Le collectionneur maladif aime emprunter cette maxime à Saint Augustin. Si aujourd'hui, il y trouve encore la force d'accueillir des visiteurs, le baron Duesberg souhaite malgré tout pouvoir passer la main avant que sa passion ne le perde totalement.

"J'ai besoin d'écoler un candidat conservateur", nous confie le baron. "Il devrait être possible de trouver la perle rare compte tenu de la réputation du musée qui est numéro 1 de Belgique sur Trip Advisor notamment et qui est plus beau que jamais grâce aux dernières acquisitions. J'espère trouver un candidat qui serait très heureux et très fier de défendre un musée devenu pour Mons un atout et un outil indispensables."

Dans la foulée, le baron espère également trouver une personne pour la conciergerie, remise à neuf et habitable immédiatement. Une personne qui pourrait également porter un œil bienveillant sur l'octogénaire et prévenir les secours en cas de pépin, nous glisse-t-on dans son entourage.

Pour ces démarches, le baron Duesberg indique bénéficier d'un soutien financier de la Ville. Une aide serait également proposée pour les formalités administratives que le collectionneur n'envisage pas d'assumer seul. En espérant qu'elles aboutiront. S'assurer que les remarquables collections de pendules napoléoniennes et autres orfèvreries montoises ne quittent pas la Cité du Doudou est une chose. Pouvoir guider les visiteurs au milieu de ces trésors en faisant parler ces prestigieux objets chargés d'histoire en est une autre. Le baron Duesberg est devenu l'un des plus grands spécialistes de son domaine. En léguant son patrimoine, c'est aussi sa passion qu'il souhaite transmettre. Elle est sans aucun doute inestimable.