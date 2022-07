Des subsides européens loupés à Mons: L'heure, c'est l'heure, selon Elio Di Rupo

Dans la Cité du Doudou, c'est un projet de mobilité douce évalué à 15 millions d'euros et devant relier Jemappes à Nimy qui est ainsi passé entre les mailles du FEDER. En commission du Parlement wallon, la députée Jacqueline Galant s'est inquiétée auprès du ministre-président Elio Di Rupo. Elle lui a notamment demandé si la Région wallonne pourrait pallier le manque de subsides européens pour permettre au projet montois d'aboutir malgré tout.

Sans répondre à la question d'un possible financement alternatif, le ministre-président wallon est revenu sur le couac. "Les choses sont relativement simples. Quand il y a des appels à projets, il y a des conditions. Et des délais", a commenté Elio Di Rupo. "Dans ce cas-ci, c'était midi. Quand le dossier arrive à midi vingt-et-un, ce n'est pas midi. Le gouvernement s'est réuni. Si on accepte vingt-et-un, pourquoi pas vingt-deux ou vingt-quatre."

Plusieurs dossiers ont ainsi été recalés. Le ministre-président wallon espère que des leçons en seront tirées. "Je m'autorise, avec beaucoup d'amabilité, à donner des conseils à celles et ceux qui demain, participeront à des appels à projets, car il y en aura d'autres", poursuit Elio Di Rupo. "Ce serait pas mal de répondre la veille. On ne sait jamais si on rencontre un problème technique. On peut toujours avoir un ordinateur qui plante, ça m'arrive aussi."

Pour rappel, le projet montois prévoit de faire des gares de Nimy et Jemappes des mobipôles et d'établir un corridor cyclable entre Saint-Ghislain et la Cité du Doudou. Au-delà de la Ville, le projet implique d'autres acteurs tels que la SNCB, l'IDEA, les voies hydrauliques… Le collège a évoqué des difficultés à avoir les accords de tous les partenaires à temps ainsi qu'un problème informatique pour rentrer le dossier au bon moment dans le cadre des fonds FEDER. Mais le projet n'est pas abandonné pour autant. Saucissonné, il pourra entrer dans les conditions d'autres appels à projets pour décrocher d'autres subsides.