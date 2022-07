Culture et transats prendront possession du parc communal de Binche ce dimanche

"Des bons plans culture et détente seront proposés ce week-end à Binche où des transats seront installés au parc communal où il sera possible de bouquiner grâce aux livres mis à disposition par la bibliothèque communale. Des artistes seront également présents au parc pour exposer leurs œuvres. Un jeu de piste d’énigmes médiévales et des jeux anciens feront le plaisir des petits et des grands", indique Laurent Devin, bourgmestre de Binche.

Le rendez-vous est donc donné ce dimanche de 10 à 18h au parc communal de Binche. En plus des activités proposées, des boissons rafraîchissantes se chargeront d’hydrater les visiteurs en cette période de fortes chaleurs. Un rendez-vous à ne donc pas manquer.