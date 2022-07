Aire d'accueil pour les gens du voyage à Mons: La ministre Morreale regrette l'abandon du projet

Une chose est sûre, une aire d'accueil ne sera pas aménagée derrière le centre commercial de l'avenue Wilson à Jemappes. Le collège PS-Ecolo avait lancé l'idée l'an dernier, répondant à un appel à projets de la Région wallonne pour lequel il n'y avait pas eu beaucoup de candidats. L'objectif était d'apporter une réponse à l'occupation sauvage qui prévaut depuis longtemps, avec son lot de problèmes sécuritaires et juridiques. Mais le projet d'aire d'accueil avait entraîné une levée de boucliers, notamment chez les riverains et les propriétaires du centre commercial. S'engageant à ne pas aller contre la volonté des citoyens après discussion, le collège avait fini par faire machine arrière.

Une situation que regrette la ministre wallonne de l'action sociale. Christie Morreale a été interrogée par Jacqueline Galant sur l'abandon de l'aire montoise. "Je ne peux que regretter l’abandon de son projet par la Ville, et ce d’autant plus que l’aire d’accueil aménagée, avec une capacité de 50 emplacements, aurait permis, j’en suis convaincue, d’améliorer significativement l’accueil des groupes de Gens du voyage et de limiter les problèmes actuellement rencontrés sur le territoire", indique la ministre. "Je tiens aussi à souligner par son positionnement au carrefour des autoroutes de l’Europe que la Ville de Mons est citée en exemple pour sa gestion et l’accueil des Gens du voyage. En effet, sa situation géographie l’amènera toujours à devoir faire face à des arrivées impromptues de communautés."

La Ville de Mons avait perçu une avance de 75.000 euros sur l'enveloppe de 500.000 qui devait permettre d'aménager l'aire d'accueil dans le cadre de l'appel à projets. Le montant a été remboursé depuis. Pour la ministre Morreale, sans faire preuve d'angélisme par rapport à des comportements qui sont parfois inexcusables, il faut pouvoir établir un dialogue avec les communautés et arrêter toute stigmatisation abusive.

Et maintenant? Une piste pourrait être explorée pour aménager des aires d'accueil le long des autoroutes. Par ailleurs, le parlement wallon a adopté, le 4 mai dernier, un décret modifiant le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé concernant l'aide aux gens du voyage. Cette réforme a pour objectif de répondre à deux besoins importants en matière d’accueil. " Le premier concerne l’accueil en période hivernale. Les communes sollicitant la subvention annuelle de 30000 euros pour la gestion des séjours temporaires de groupes de Gens du voyage doivent prévoir un accueil tout au long de l’année et plus seulement de mars à octobre comme c’était le cas jusqu’à présent", explique Christie Morreale. "Le second vise à répondre au manque d’aires d’accueil aménagées et dotées d’équipements en eau, en électricité et en sanitaires, en élargissant le bénéfice des futurs appels à projets aux provinces, intercommunales et associations de communes, et plus uniquement aux communes dont on connaît les difficultés pour identifier et disposer d’un terrain pouvant être aménagé."

L'idée est donc d'élargir le champ des possibles, les bords d'autoroute n'apparaissant pas comme la solution ultime pour des raisons de sécurité et de propriété. "Nous pourrions donc voir à l’avenir des aménagements en infrastructures portés par l’intercommunale ou encore par des associations de communes limitrophes comme Quaregnon ou Jurbise afin de ne plus laisser la Ville de Mons devoir gérer seule un accueil qui concerne un bassin de vie", conclut la ministre.