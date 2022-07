Elio Di Rupo sort de sa réserve au conseil communal de Mons: "C'est une situation totalement inacceptable"

Le fait est donc assez rare. Lors du dernier conseil, le socialiste est sorti de sa réserve habituelle pour demander des discussions plus concises. Dans la Cité du Doudou en effet, les conseils sont rarement courts. Entre la majorité PS-Ecolo emmenée par le bourgmestre Nicolas Martin et l'opposition Mons en Mieux dirigée par Georges-Louis Bouchez, le torchon peut brûler pour une place de parking. Et il se consume lentement, très lentement.

La dernière séance a duré près de 7h et aurait sans doute pu finir plus tard encore. Répondant à une interpellation de Chris Massaki sur les infrastructures sportives, l'échevine Mélanie Ouali a fait une allusion à la fusion avortée entre le RFB et le RAQM. "Nous savons qui autour de cette table a fait capoter le projet", a lancé l'échevine des Sports. Pour rappel, le dossier avait enflammé la Cité du Doudou il y a deux ans. La majorité PS-Ecolo accusait Georges-Louis Bouchez d'avoir saboté la fusion alors qu'il prenait les rênes du RFB quelques jours après l'annonce du divorce. Accusations rejetées par le libéral pour qui l'échec de la fusion tenait au manque d'engagement de la Ville de Mons.

Le dossier remis sur la table par l'échevine mardi soir lors du conseil communal, Georges-Louis Bouchez a voulu rouvrir la parenthèse, demandant des explications. C'est à ce moment, alors que la polémique aurait pu enflammer le conseil et les discussions repartir pour une paire d'heures, qu'Elio Di Rupo a demandé la parole. "Vous avez répondu madame l'Échevine. Après la réplique, on arrête", a tranché le conseiller PS. "J'ai le sentiment qu'on abuse de la parole. Il est très exactement 0h40, et on n'a pas encore terminé. Je trouve franchement qu'en termes d'organisation, il y a une indécence. Je ne parle pas uniquement pour moi. Il y a énormément de conseillers communaux qui travaillent demain matin et qui sont dans une situation absolument intenable pour permettre justement à la Ville de fonctionner. On a atteint des niveaux indécents, et si l'on pouvait se ressaisir, voire changer l'heure du conseil communal, pour qu'on puisse bavarder à l'aise... C'est une situation totalement inacceptable."

La bonne tenue des débats au conseil communal de Mons, c'est un sujet qui depuis longtemps… fait débat! "Je partage cet avis, j'ai déjà eu l'occasion de le dire à de nombreuses reprises, les débats pourraient être beaucoup plus concis, les groupes pourraient s'organiser pour éviter les multiples prises de parole à leur niveau", a rebondi le bourgmestre Nicolas Martin. "Mais le code de la démocratie locale est ainsi fait que nous ne pouvons pas le contraindre. Et les discussions entre les chefs de groupe n'ont pas permis d'aboutir."

Pour rappel en effet, à la suite des multiples incidents qui émaillent régulièrement les conseils communaux, les chefs de groupe s'étaient réunis pour tenter d'accoucher d'un "gentleman agreement" qui aurait permis d'apaiser les discussions. Sans succès.

Mardi soir, le bourgmestre était d'accord avec Elio Di Rupo sur la nécessité d'avoir des débats plus courts. Et Georges-Louis Bouchez aussi. Le conseiller d'opposition en a de fait profité pour rappeler que les discussions sont gérées par le bourgmestre. Or Mons en Mieux réclame depuis longtemps que les séances soient présidées par un autre élu. On notera qu'au sein de la majorité ou de l'opposition, tout le monde s'accorde sur le fait que les conseils sont trop longs et envenimés. Mais ça ne date pas d'hier, et ça n'a pas fait avancer les choses jusqu'à maintenant.