La Ville de Mons veut inverser le phénomène et encourager à reconvertir les étages des immeubles commerciaux en logements. Dans le cadre de son programme de maternité commerciale, soit un budget dédié à l'achat et la rénovation de cellules décrépies, la Ville entend également procéder à la rénovation des étages et les aménager en appartements.

Et le dossier avance progressivement. Deux immeubles de la rue des Capucins feront très prochainement l'objet de travaux du rez-de-chaussée aux étages, à savoir les n°9 et n°63. Les travaux sont d'ampleur: pour le 9 de la rue des Capucins, le cahier des charges prévoit la démolition et la reconstruction des annexes situées à l'arrière, la démolition de la façade arrière, la rénovation complète de la cellule commerciale, la restauration des maçonneries, le remplacement des couvertures...Bref, c'est une rénovation de fond en comble qui s'annonce, pour un montant des travaux estimé à 903 500€ HTVA.

Pour rappel, la Ville de Mons a obtenu des fonds européens et wallons pour son projet de Maternité Commerciale, inscrit dans la programmation Wallonie-2020.EU des Fonds Structurels 2014-2020. L'objectif est de soutenir l'éclosion de nouveaux commerces dans le centre-ville, en mettant des infrastructures de qualité et à loyer réduit à disposition de commerçants lançant une nouvelle activité. Le budget dédié au projet est de 9 651 199€, subsidié à hauteur de maximum 90% par le FEDER et le Service Public de Wallonie. A noter que les travaux d'aménagement aux étages ne sont pas pris en charge par le FEDER.