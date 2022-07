Le Dour CampFest lance le Dour Festival 2022

Le Dour Festival est de retour après deux ans d'absence en raison de la crise sanitaire. L'événement musical dourois, créé en 1989 et qui en est cette année à sa 32e édition, la troisième sur le site des éoliennes de Dour-Quiévrain, annonce 250 artistes qui se produiront sur huit scènes: la "Last Arena", scène principale d'une capacité de 20.000 spectateurs, la "Balzaal", la "BoomBox", le "Labo", le "Rockamadour", "La Petite Maison dans la Prairie", "La Chaufferie" et le "Dub Corner".