Ecaussinnes: la réhabilitation de la ligne 106 se poursuit par la création des accotements

"L'opération a pour but de ramener de la terre à même hauteur que le revêtement cyclable. Une fois terminée, celle-ci prendra l'aspect d'une bande végétalisée de chaque côté de la ligne", indique Arnaud Guérard, échevin de l’Urbanisme à Ecaussinnes. "Lors de la consultation citoyenne, le choix des habitants s'était porté sur une ligne la plus étroite possible afin de préserver le couvert forestier."

Le projet de sauvetage de ce patrimoine de la mobilité douce se poursuivra ensuite tout au long de l’année. À terme, il permettra de créer une colonne vertébrale de la mobilité douce à Ecaussinnes en reliant la gare, le centre du village et le reste du réseau Ravel. Une attention particulière est également portée au maintien de la biodiversité.

"L’objectif est également d’assurer la survie du sentier. En l’absence de projet porté par la commune d’Ecaussinnes, la ligne 106 était appelée à disparaître. L’initiative est finalement portée par la commune d’Ecaussinnes, en collaboration avec la Wallonie, dans le cadre de notre opération de développement rural", conclut Arnaud Guérard.