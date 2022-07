Pour la Croix-Rouge, le festival n’est pas de tout repos non plus. Cette dernière y déploie d’ailleurs le plus important dispositif préventif de secours de l’année en Wallonie. Les secouristes de la Croix-Rouge sont présents depuis 1989 sans interruption à Dour, jour et nuit.

Cette année, ce sont en moyenne 170 volontaires secouristes qui se relaieront chaque jour sur le site. De lundi à mercredi, le dispositif sera quelque peu allégé pour le CampFest, mais l’important poste médical installé sur le site des "Eoliennes" sera déjà en place dès 9h et restera opérationnel 24h/24h jusqu’au lundi 18h. De même que le poste de commandement.

"Pour le Dour CampFest, quatre équipes de premiers secours se déplaceront sur le site, tandis qu’une ambulance sera en stand-by tout comme la nouveauté de cette année, la "Gator civière", un mini 4x4 à 6 roues motrices pour le déplacement du personnel médical et du patient sur civière dans des conditions de terrain difficiles", indique la Croix-Rouge de Belgique. "A partir du mercredi 13 juillet, pour le festival à proprement parler, le dispositif se complète avec la mise en service d’un poste médical chirurgical dans le Hall des sports à Elouges.

Ce poste médical, véritable hôpital de campagne, sera également opérationnel 24h/24h jusqu’au lundi 18h00. Quatre ambulances et un Smur seront en stand-by, une équipe d’intervention et une équipe premiers secours se déplaceront en permanence sur le site du camping, tandis que deux équipes d’intervention et six équipes premiers secours tourneront non-stop sur le site du festival."

Le SISU, le Service d’Intervention psychosociale Urgente de la Croix-Rouge, sera également présent dès le mercredi 9h et installera l’ESAP (Espace de Soutien et d’Accueil Psychosocial) à côté du poste médical des Eoliennes. Les intervenants du Sisu s’occupent de la prise en charge des accompagnants des personnes admises au poste médical ou de tout autre festivalier formulant une demande de soutien psychosocial. Ils traitent également de la prise en charge de festivaliers victimes de harcèlement. Dans cette optique, les intervenants se déplaceront sur le site à intervalles réguliers.

Le SISU est présent à Dour depuis 2015 et est déjà intervenu en de multiples occasions, par exemple pour gérer des crises de panique, des tentatives de suicide, des agressions ou des viols. L’ESAP sera opérationnel non-stop jusqu’au lundi 18 heures.

"Ce déploiement impressionnant pour la Croix-Rouge ne pourrait avoir lieu sans une excellente collaboration avec les organisateurs du festival et la tenue de nombreuses réunions préparatoires durant toute l’année qui précède l’événement. En coulisses, un véritable petit village secours va se déployer où les secouristes vont vivre 24h/24", conclut la Croix-Rouge.