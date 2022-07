Le bourgmestre de Binche ravi après la venue du Tour: "il y a vraiment une liesse populaire autour de l’étape"

"Cette nouvelle venue du Tour de France à Binche a, une nouvelle fois, été un grand succès", indique Laurent Devin, bourgmestre de Binche. "Il suffit de voir l’enthousiasme et le sourire des dizaines de milliers de personnes venues pour l’occasion pour se rendre compte de l’impact positif qu’a la venue du plus grand événement cycliste au monde chez-nous. Une véritable liesse populaire est née grâce à cette étape. Tout le monde est heureux. Je ne peux que m’en réjouir. Cela récompense également les équipes de la Ville qui ont travaillé jours et nuits pour que tout se déroule au mieux."

Le départ une fois lancé, l’ambiance festive, habituelle dans la Cité des Gilles, a repris le dessus pour vivre la fin de l’étape. "Les gens sont venus de partout pour voir le tour à Binche. J’ai même croisé des Colombiens tout à l’heure. Une fois le départ donné, les festivités n’étaient toujours pas finies. Le folklore local est venu s’inviter à la fête pour vivre la fin de l’étape", poursuit Laurent Devin. "Que l’on soit fan de cyclisme ou pas, tout le monde se déplace pour le Tour de France. Il est possible de profiter entre amis ou en famille des caravanes publicitaires, de la course et des nombreuses activités qui l’accompagnent, le tout gratuitement lors d’un événement sportif de renom. C’est fantastique."

Le bourgmestre n’était pas le seul à se réjouir du retour du Tour en terre binchoise. Luc Denis, président du vélo team binchois était également ravi. "C’est un grand moment de fête, inespéré après trois ans", se réjouit-il. "Le vélo permet vraiment une grande fête populaire où il est possible de communiquer avec le monde sportif."

Alors que les deux hommes espéraient voir Wout Van Aert en vainqueur d’étape, ils devront finalement se contenter de Pogacar. La prestation du Belge n’en reste pas moins brillante tant il aura dynamité l’étape du début jusqu’à une dizaine de kilomètres de l’arrivée. Il perd néanmoins son maillot jaune.