La première édition du Street Food Village prendra ses quartiers à Dour le 14 août prochain

De nombreux festivaliers attendent impatiemment les vacances d’été pour profiter de leur festival préféré. Werchter, Dour Festival, Ronquières, Summer Festival ou encore les Ardentes proposent des choix musicaux variés pour combler petits et grands. Une tendance survient tout de même ces derniers temps avec la mise en place non pas de festivals de musique mais bien de foodtrucks. Après le Food Festival de la TeamGrosLard à Saint-Ghislain et Mons, c’est Dour qui se transformera en village de foodtrucks le 14 août prochain.