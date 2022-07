Mons: La zone de rencontre devient plus visible

On connaissait les personnages d'Arthur et Zoé qui bordent les écoles, ou encore les faux policiers en métal de la Boraine qui, par la peur de l'uniforme, invitent les chauffards à lever le pied. Désormais, on pourra aussi compter sur les grandes silhouettes de la zone de rencontre de Mons.

Elles ont été placées dans les endroits les plus fréquentés pour renforcer la visibilité de cette zone. Une meilleure visibilité bienvenue, d'autant plus que la zone de rencontre est amenée à évoluer au fil des mois par l'aménagement de certaines rues et la mise en place d'une signalisation spécifique. Les piétons pouvant circuler sur toute la largeur de la voie publique, une bonne mise en évidence de la zone de rencontre ne relève pas du luxe.

Le jeu en vaut la chandelle selon la Ville de Mons qui rappelle les nombreux avantages de ce type de zone. Elle renforce la sécurité des usagers de la route, y compris aux abords des écoles. Elle permet un partage plus harmonieux des rues dont les trottoirs sont étroits. Elle rend le centre-ville et ses commerces plus accessibles, notamment pour les personnes à mobilité réduite. Enfin, se balader dans le centre-ville de Mons devient plus agréable et sécurisé. Notons enfin qu'au-delà de la zone de rencontre, les zones piétonnes déjà existantes conservent leur statut.