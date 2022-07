Nouvelle tentative de suicide de la victime «belge» du violeur de la Sambre qui a permis son arrestation

Pas plus tard que la semaine dernière, juste après avoir témoigné de son mal-être depuis son agression perpétrée le 5 février 2018, à Erquelinnes (dans la province du Hainaut), "elle a fait une nouvelle tentative de suicide".La jeune femme, aujourd’hui âgée de 20 ans, vit mal cette situation de dernière victime.Elle l’avait expliqué devant la cour d’assises, la semaine dernière."Il faut qu’il sache le mal qu’il a fait", avait-elle lancé à l’accusé. Et de poursuivre: "Il m’est arrivé de me scarifier, de faire des tentatives de suicide. Au moins trois ou quatre fois."

Il n’était pas question pour elle d’endosser un quelconque rôle dans l’interpellation du violeur présumé. Même si les autres parties civiles du dossier sont venues la remercier. " Certes, je suis la dernière victime de M. Scala, mais je suis loin d’être l’héroïne qui a clôturé cette histoire", avait-elle ajouté. "Il s’est juste fait avoir à son propre piège, il n’était pas assez prudent."

N’empêche qu’aujourd’hui, la jeune femme ne se porte pas mieux.Ses angoisses sont encore bien présentes."Suite au procès, tout remonte à la surface, il y avait une grosse pression", nous glisse son papa. "Là, on va essayer d’avancer, de la soutenir encore, de la protéger, en laissant toute cette histoire derrière elle." En espérant que cette jeune femme s’en sorte un jour, avec le soutien de son psychologue qu’elle consulte régulièrement.