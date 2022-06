Le dimanche 10 juillet en effet, le complexe montois accueillera une partie de l'équipe du film. Gabin Tomasino, alias Ducobu himself, sera de la partie. Réalisateur de ce quatrième opus et indécrottable Professeur Latouche à l'écran, Elie Semoun sera lui aussi présent. Cette projection spéciale sera l'occasion pour les spectateurs d’échanger et discuter avec les acteurs en personne lors d’un question-réponse en salle.

Malmené durant la pandémie, Imagix Mons a repris sur les chapeaux de roues. Comme les autres salles obscures, le cinéma de la Cité du Doudou profite encore de la sortie de nombreux films reportés et propose actuellement une affiche très riche. Les cinéphiles peuvent en profiter jusqu'à ce vendredi inclus pour seulement 6 euros par séance grâce à la fête du cinéma.

Le complexe multiplie en outre les événements pour retrouver son grand public, comme cette projection du nouveau Ducobu en présence de l'équipe. Et la mayonnaise prend, avec de beaux résultats à la clé. "La Fête du Cinéma à petit prix chez Imagix Mons a fait grimper le cinéma à la deuxième place des cinémas de Belgique, grâce aux Montoises et Montois", souligne Jan Staelens, CEO d'Imagix. "La fête dure encore jusqu’à ce vendredi 1er juillet. Après la crise du Covid, Imagix s’efforce de faire revenir ses visiteurs. Dans ce cadre nous avons invité l’équipe incroyable d’acteurs du nouveau film Ducobu. N’hésitez surtout pas à venir les saluer en famille!"