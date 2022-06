Mons, nouveau terrain de jeu de la TeamGrosLard

Pourquoi la Cité du Doudou? " Dans l’équipe, nous sommes tous de Saint-Ghislain, mais nous aimons bien sortir à Mons, et c’est une ville que nous connaissons bien", explique Julien Malaise, fondateur de la TeamGrosLard. " Par ailleurs, dans notre groupe Facebook, nous avons remarqué que Mons était la ville la plus représentée. Étant donné que nous avions envie de délocaliser le festival en plus de l’édition à Saint-Ghislain, nous nous sommes lancés pour une version montoise."

Une version qui s’annonce XXL. Après avoir mené des discussions avec les autorités communales et la police, c’est finalement la Place du Parc qui est apparue comme le site idéal pour accueillir le Festifood. " À Saint-Ghislain, nous avons environ 6.000 m2. À Mons, nous allons avoir un espace de 11.000 m2. En doublant pratiquement la taille du site, on peut se permettre de voir plus grand. On va donc passer de 21 à 30 foodtrucks. Il y aura aussi un plus grand espace chill, plus de tables pour manger et plus de place pour voyager."

La TeamGrosLard espère que cette première édition montoise sera couronnée de succès pour pouvoir réitérer l’expérience. Avec d’autres villes par la suite pour accueillir le Festifood? Pour l’heure, l’équipe ne veut pas brûler les étapes. Mais l’appétit est là, la communauté de la TeamGrosLard réunit des adeptes d’un peu partout en Belgique et même du nord de la France et le concept du Festifood peut facilement s’exporter. Pas impossible dès lors que ce chapitre montois en appelle d’autres dans la saga de la TeamGrosLard.