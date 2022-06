Meurtre d'Isabelle Rectem à Chapelle-Lez-Herlaimont: L'avocat général requiert la culpabilité de Salvatore Marasco pour assassinat

Le ministère public a requis, mardi, aux assises du Hainaut, la culpabilité de Salvatore "Rino" Marasco pour l'assassinat de son ex-compagne, Isabelle Rectem, lors d'une fête des voisins à Chapelle-lez-Herlaimont, le 5 juillet 2019. La culpabilité est également requise pour les coups et blessures à un conseiller communal, Alain Jacobeus, victime collatérale d'un coup de feu. L'avocat général Gilles Dupuis estime que la qualification d'assassinat est justifiée. L'intention de tuer n'est pas contestée par la défense et elle est incontestable. Rino Marasco a utilisé un pistolet semi-automatique détenu sans autorisation et a tiré, à deux reprises, dans la tête de son ex-compagne. Le deuxième tir, qui a sectionné le tronc cérébral, a été fatal. Il a donc utilisé une arme létale et a visé une zone vitale. Selon l'expert en balistique, le coup mortel a été tiré à bout touchant. Le premier tir a été fait à une distance proche. Ce tir aurait pu être fatal sans une intervention rapide des services de secours, comme l'a déclaré le médecin légiste.