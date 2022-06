La première phase du budget participatif du Roeulx arrive à son terme

Parmi eux, on retrouve pour l’instant: la création d'une liaison piétonne ou cycliste entre les entités du Roeulx, l’insertion de plantes grimpantes le long du trottoir des maisons des entités du Roeulx, la création d'un skatepark, l’installation de modules de jeu pour enfant dans le parc, l’organisation d'une plateforme de covoiturage, l’installation d'un potager multigénérationnel et la pose de ralentisseurs.

Après le 30 juin, la 2e phase du projet, celle de l'analyse et de la précision des projets soumis, entrera en vigueur. Les services se chargeront d’étudier les projets proposés afin de les compléter avec les informations notamment budgétaires pour déterminer leur faisabilité. Aucun jury ne décidera de présélectionner les projets. Tous sont admis, quel que soit leur thème. Les seules conditions sont celles qui s'imposent normalement à la Ville. En effet, il faut au minimum que le projet se situe sur le territoire du Roeulx, qu'il ne dépasse pas l'enveloppe de 50 000€, etc. Si le projet initial n'est pas possible, l'analyse permettra de le corriger pour qu'il rentre dans ce qui est faisable.

"Nous voulons maximiser la participation citoyenne, la renforcer, pour que les citoyens se sentent écoutés et saisissent cette opportunité de proposer des idées", indique Virginie Kulawik, échevine à la Ville du Roeulx. "C'est un peu le travail quotidien de l'administration et du politique. Le budget participatif est un véritable outil démocratique où le politique se rapproche des attentes des citoyens et où le citoyen peut s'exprimer sur ce qu'il estime primordial dans la gestion communale."

En septembre, les projets définitifs et clairement définis seront présentés aux citoyens qui seront alors amenés à voter les projets qui emportent leur préférence. Au final, un ou plusieurs projets, dans la limite des 50 000€ disponibles, sera ou seront réalisés.