Les organisateurs du GP Samyn reprennent la licence du GP Cerami et lui redonnent vie

Les présidents des comités organisateurs du GP Cerami et du GP Samyn (1.1), course du début de saison qui se déroule dans la même région du Hainaut que le GP Cerami, se sont rencontrés mercredi et ont abouti à un accord qui prête vie au GP Cerami.

"Le comité organisateur Wallonia Samyn, asbl, récupère la licence du GP Cerami et organisera donc la course dès 2023", a indiqué Philippe Liénart, président de Wallonia Samyn, asbl. "La date du GP Cerami 2023 sera changée et passera en fin septembre, à la même période que Binche-Chimay-Binche et que la Famenne-Ardenne Classic, ce qui proposera aux coureurs un beau triptyque de courses wallonnes de fin de saison".

Une version féminine du GP Cerami a par ailleurs été évoquée pour les années à venir.