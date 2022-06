«Je l’ai aspergé avec un déo»: 18 ans après, une victime belge du violeur de la Sambre traumatisée

+ À LIRE AUSSI | Voici ce qu’a fait le violeur de la Sambre aux victimes belges: Dino Scala avait reconnu les huit agressions lors de l’enquête

Le 13 décembre 200, la jeune femme avait 20 ans. Vers 7h30, elle circule à pied sur la route de Mons, à Sole-sur-Sambre (Erquelinnes, dans la province du Hainaut), pour se rendre au commissariat de police, où elle est alors en stage. À hauteur d’un sentier, elle perçoit derrière elle un grincement de feuilles. « Il m’a agrippée par l’arrière, il m’a dit: ‘‘Suis moi, ne crie pas’’ », comme le relève la déposition lue par le président. « Dans le sentier, il a perdu l’équilibre, nous sommes tombés tous les deux, il m’a couchée au sol. (…) ‘‘Tais-toi, ne me regarde pas. Je viens de sortir de prison.’’ (…) Il a tenté de m’écarter les jambes, je me suis débattue. Il m’a retournée sur le ventre. Il a exhibé une lame de couteau, il l’a mise sous ma gorge. Il a rangé son couteau, il a palpé mes seins. Il se masturbait. (…) Il m’a poussée, j’ai saisi une bombe de déodorant et je l’ai aspergé. » Dino Scala la repousse, elle pourra quitter les lieux.

Il m’a fallu six mois pour reprendre le chemin où j’ai été agressée.

Soutenue par sa grand-mère au lendemain son agression, "il m’a fallu six mois pour reprendre le chemin où j’ai été agressée". "Maintenant, dès qu’il y a un bruit derrière moi, je me retourne." La jeune femme avait oublié cette affaire, "jusqu’au moment de son arrestation". "J’étais soulagée qu’il soit arrêté, qu’il soit en prison", dit-elle.

"Vous jouez un personnage, en disant que vous sortez de prison alors que c’est faux, c’est bien ça, M. Scala? Et c’est aussi une façon de brouiller les pistes?", questionne la substitute générale, Annelise Cau. "Oui, aussi", répond l’accusé.

Ce n’est pas un choix, c’est le hasard.

L’avocate de la victime, Me Tamara Lejuste, souhaiterait que la Belge sache pourquoi il l’a choisie. "Ce n’est pas un choix, c’est le hasard", précise l’accusé.

Ce mardi, on entend les témoignages de plusieurs victimes belges, trois d’entre elles étant " introuvables " par la justice. Le violeur de la Sambre a, en effet, abusé de huit femmes, à Erquelinnes, dans la province du Hainaut, entre 2004 et 2018, l’année de son arrestation: des viols et des agressions sexuelles qu’il a reconnus au cours de l’instruction.

