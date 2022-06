Michaël Liégeois, qui a frappé la victime avant de déverser du pétrole lampant sur sa tête et son corps et a ensuite ouvert le feu, est condamné à une peine de 30 années de réclusion criminelle. La cour n’a retenu aucune circonstance atténuante.

Gérard Dujardin, qui a passé une grande partie de la journée à boire avec Michaël, et qui a porté les premiers coups à Jacques Hermail, est condamné à une peine de 20 années de réclusion criminelle. La cour n’a retenu aucune circonstance atténuante.

Jymmi Durieux, qui était hébergé par la victime et qui est revenu sur la scène de crime pour appeler les secours, est condamné à une peine de 25 années de réclusion criminelle. La cour n’a pas non plus retenu de circonstance atténuante.

Jacques Hermail a été brûlé vif dans son appartement, rue des Carrelages, après avoir été aspergé d’un pétrole lampant.