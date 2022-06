Les fresques de Boscoreale complètement restaurées à découvrir au musée de Mariemont

Le musée de Mariemont aura un petit air d’Italie dès le 25 juin prochain. Au terme d’un chantier colossal, les fresques de Boscoreale seront en effet à nouveau exposées dans les salles du Musée royal de Mariemont. Datés du milieu du 1er siècle av. J.-C., ces chefs-d’œuvre de la peinture romaine antique proviennent d’une luxueuse villa de campagne découverte à Boscoreale, non loin du Vésuve et de Pompéi. Les fouilles de cette villa romaine ont livré des peintures murales exceptionnelles aujourd’hui dispersées dans les plus grands musées du monde, comme le Louvre à Paris ou le Metropolitan Museum à New York. Les panneaux conservés à Mariemont sont parmi les plus spectaculaires et bénéficient depuis 2020 d’une reconnaissance comme "Trésor classé de la Fédération Wallonie-Bruxelles ". Acquises par Raoul Warocqué en 1903, ces fresques ont récemment fait l’objet d’une impressionnante restauration conduite par le Centre d’Étude des Peintures Murales Romaines de la Ville de Soissons. Des dizaines d’experts ont été mobilisés pour cet ambitieux projet financé par le Fonds InBev-Baillet Latour, grâce au soutien de la Fondation Roi Baudouin. Les peintures ainsi restaurées sont désormais installées dans un nouveau pavillon aux lignes épurées et aux volumes majestueux conçu par les architectes du Studio SNCDA. Résolument contemporaine, la scénographie réinterprète les espaces de la villa romaine, en faisant alterner avec subtilité des jeux de perspective et de lumière. Cette nouvelle présentation est à découvrir au Musée royal de Mariemont dès le 25 juin 2022. Le Professeur Massimo Osanna, Directeur général des musées italiens et Directeur honoraire du parc archéologique de Pompéi, sera l’invité d’honneur de Mariemont et sera présent à la conférence de presse le 24 juin au matin.