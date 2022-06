Boucle du Hainaut: une rencontre prévue en juillet pour approfondir les résultats de l’étude sur l’impact des ondes

Depuis plusieurs semaines maintenant, le groupe Revolht estime que le projet de Boucle du Hainaut n’est plus au goût du jour. Il aimerait donc une nouvelle fois rencontrer la ministre Tellier afin de lui faire part de leurs observations et de leurs demandes. La députée, Sophie Pécriaux, a donc questionné la ministre sur le sujet ce mardi. Elle a également demandé davantage d’informations quant à la potentielle rencontre plus approfondie entre les communes impactées et l'équipe scientifique de l'ULB.