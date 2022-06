Une expertise judiciaire nécessaire suite aux affaissements à répétition à la rue de Neufvilles à Soignies

De nombreux riverains souffrent en effet de cette situation qui met à mal leurs activités. C’est le cas notamment de l’asbl Le Quinquet qui pâtit des fermetures de cette route depuis 2017. Actuellement, la circulation n’est possible que dans un sens. Cela n’est visiblement pas prêt de changer… "Lorsque j’ai interrogé le ministre sur la situation actuelle à la rue de Neufvilles, sa réponse était assez inquiétante", indique François Desquesnes, député et conseiller communal sonégien. "Il m’a indiqué que nous sommes partis dans une procédure judiciaire pour établir la part de responsabilité de la Région qui a lancé le marché, de l’entreprise qui a réalisé les travaux, de la SPGE qui a les conduites des canalisations d’eau en dessous et de l’égouttage qui peut relever à la fois de la Région et de la commune."

Concrètement, la prochaine étape consistera donc à la mise en place d’une expertise commune et contradictoire à travers un document conventionnel qui liera les différentes parties concernées. Cette expertise aura valeur d’expertise judiciaire. Les missions de cette dernière seront la réalisation d’une étude géologique, d’une enquête d’impétrants et d’un contrôle du génie civil. "Cela va prendre du temps mais c'est nécessaire aussi bien pour la bonne compréhension du problème que pour éviter que cela se reproduise à l’avenir", indique le ministre de la Mobilité, Philippe Henry.

Une nouvelle qui n’avait pas de quoi réjouir François Desquesnes et qui ne plaira pas non plus aux riverains. Pour rappel, l’asbl Le Quinquet subit des dégâts au sein de son établissement au fil des travaux. Le manque de communication entre les services du SPW et les riverains ainsi que le passage régulier de poids lourds n’arrangent rien à la situation, que du contraire. Cette prolongation des délais aura donc de quoi faire jaser…