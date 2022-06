"C’est avec l’aide et l’implication de tous qu’un tel site se préserve, non seulement par la sensibilisation de chaque utilisateur, mais aussi en donnant la possibilité aux citoyens qui le désirent de participer à des actions concrètes et de s’investir pour ce magnifique terril", explique Catherine Marneffe, échevine de l’environnement.

D’autres aménagements sont prévus comme le plateau du sommet qui est programmé pour cette année. L’idée étant de protéger le site en maintenant son accessibilité au public et en y interdisant l’accès aux engins motorisés. L’ensemble de ces travaux, réalisés dans le respect des exigences de l’Agence Wallonne du Patrimoine, permettront à ce lieu inexploité depuis 1968 de redevenir un spot accueillant, offrant une vue spectaculaire.

C’est également un site qui regorge de trésors en termes d’écosystèmes et de biodiversité. On y retrouve forêts pionnières, mares et roselières. Sa faune très riche est caractérisée par la présence de 3 espèces de tritons, d’alyte, de crapaud calamite et ou encore de criquet à ailes bleues.

Le service environnement de la Ville de Mons est d’ailleurs en phase de finalisation d’un plan de gestion, dont les objectifs sont nombreux. Et notamment maintenir et améliorer la dynamique des mares et des roselières sèches, entretenir les habitats ouverts ou encore lutter contre les espèces invasives.