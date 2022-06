Mons: le parking de la gare Calatrava déjà dans un clip

"C'est au cœur de notre travail de tourner au plus local. Quand on est dans un processus de création, ça permet de gagner du temps et de ne pas se perdre dans un processus de repérage. Et ça nous fait aussi plaisir de mettre Mons en avant dans nos clips, parce qu'on est Montois et qu'on aime notre ville."

Quatre clins d’œil à la cité du Doudou se sont glissés dans cette nouvelle réalisation, dont l'un sera instantanément reconnu par ceux qui ont déjà visité les lieux, à savoir le parking souterrain de la gare Calatrava. "On a aussi tourné dans un club de boxe de l'allée des Oiseaux. Il y a aussi le pont d'accès à l'autoroute à la faculté Warocqué et le parking d'Ikea des Grands Prés."

Hormis le parking Calatrava, immédiatement reconnaissable à sa singularité, les autres lieux restent méconnaissables "pour rendre le clip universel." Celui-ci illustre une chanson dont l'histoire l'est tout autant, à savoir une rupture. Comme à son habitude, Mehdi Semoulin fait appel aux métaphores pour illustrer les sentiments décrits dans "Miss You When you're there".

Clip métaphorique

"Dans la scène du parking, on a voulu représenter la fidélité. Charles est habillée toute en rouge pour illustrer la passion dans une relation et elle tient en laisse un grand chien, symbole de la fidélité. On cherchait un endroit qui renvoie un effet de pureté, où tout était blanc. On a été séduit par le parking souterrain et on a contacté la SNCB pour pouvoir tourner dans cet endroit."

Avant d'apparaîre dans le parking, Charles est secouée tel un sac de boxe au début du clip. "Là encore, c'est la métaphore d'une relation. Quand on a des problèmes avec son partenaire, on encaisse les coups, on prend sur soi. On voulait montrer cette symbolique de n'encaisser que les coups sans pouvoir les redonner, ce qui est la fonction d'un sac de boxe. Mais a contrario, plus loin, elle se fait entraîner et finit par mettre KO son adversaire. Elle prend donc une revanche sur la relation."

Le clip est à voir depuis ce lundi. Il s'agit de la première collaboration de Mehdi avec Charlotte Foret, artiste signée sur Universal, comme Jérémie Makiese, dont Mehdi avait réalisé le clip de Miss You pour l'Eurovision. "Ce clip a eu un impact énorme, positif pour notre notoriété et notre crédit. Universal nous a refait confiance et ils sont très contents du clip de Charlotte." Pour Mehdi et Magicowl, ça continue de planer...