La chaleur arrive en Belgique: «Ça va grimper jusqu’à 34 degrés à l’ombre»

Quand allons-nous avoir vraiment chaud?

Ce sera surtout vendredi et samedi. Mercredi et jeudi, il fera encore respirable avec des journées à 25-27 degrés. On profitera encore d’une masse d’air tempérée avec des nuits plus fraîches.

On va dépasser pour la première fois de l’année les 30 degrés

Dès vendredi, la masse d’air très chaude basée sur l’Espagne et la France va remonter chez nous. On va dépasser pour la première fois de l’année les 30 degrés en plaine. Ce ne sera cependant pas le cas sur les hauteurs ardennaises et le littoral.

Les températures monteront jusqu’à 34 degrés à l’ombre en après-midi

Samedi sera clairement la journée la plus chaude. Les minimats seront déjà inconfortables en matinée (18-20 degrés) et monteront jusqu’à 30-34 degrés à l’ombre en après-midi.

Où aller si on veut respirer un peu?

L’impression de forte chaleur sera généralisée. On peut toutefois espérer une petite brise à la côte qui pourrait faire du bien. Le littoral et les hauteurs ardennaises seront sans doute les endroits où il fera le plus respirable samedi, mais il y fera quand même bien chaud.

Est-ce normal à cette période de l’année?

On peut dire que c’est un coup de chaleur inhabituel pr la saison. En fait, la petite goutte froide (dépression) actuellement basée sur le Portugal permet à la masse d’air très chaude du Sahara de remonter vers l’Espagne, la France, et d’arriver dans nos régions.

Ces masses d’air chaudes sont plus intenses, arrivent plus tôt et sont plus fréquentes qu’auparavant

On remarque que, ces dernières années, ces masses d’air très chaudes ont de plus en plus facile à remonter vers l’Europe occidentale. Elles sont plus intenses, arrivent plus tôt et sont plus fréquentes qu’auparavant. La situation accentue notamment les phénomènes orageux sur nos régions.

Peut-on parler de vague de chaleur?

Non. Pour que l’on soit dans une vague de chaleur, il faut qu’il y ait cinq jours consécutifs où les températures enregistrées à Uccle soient supérieures à 25 degrés, dont trois jours supérieures à 30 degrés. Ces trois jours-là, on ne les aura pas.

Record de chaleur battu?

Le record de chaleur pour un mois de juin ne sera toutefois pas battu. Il est actuellement de 36.8 degrés. Samedi, on devrait aller chercher jusqu’à 33-34 degrés maximum.

Ce mois de juin devrait battre la moyenne d’ensoleillement

Si on fait le bilan du mois, il ne devrait pas être exceptionnellement chaud par rapport aux valeurs habituelles. Par contre, ce mois de juin devrait battre la moyenne d’ensoleillement que l’on connaît généralement à cette époque de l’année.

Et après?

La semaine prochaine, on sera toujours protégé par l’anticyclone, mais la chaleur va reculer vers le sud de l’Europe. On retrouvera des températures de saison, autour des 20-25 degrés.

On ne devrait plus connaître de gros épisodes de chaleur pour le restant du mois

On ne devrait plus connaître de gros épisodes de chaleur pour le restant du mois de juin.