Le BCRC, situé en bordure de Mons (à proximité du village d’Hyon, juste derrière le site du Joncquois de l’UMons) est une association de fait regroupant les activités de recherche et d’expertise de l’INISMa (Institut Interuniversitaire des Silicates, Sols et Matériaux), du CRIBC (Centre de Recherches de l’Industrie Belge de la Céramique) et de l’INS (Institut National des Silicates). La plus ancienne de ces composantes est un groupement d’industriels céramistes, l’ASBL INS, fondée en 1938.

Le Belgian Ceramic Research Centre est un laboratoire de recherche, de tests et d’analyses dont les domaines d’activités sont les matériaux (recherche et développement, analyses, certification, conseils et expertises), les sols (géotechnique et prélèvements), l’environnement (prélèvements et analyses). Il est spécialisé dans les matériaux inorganiques non métalliques et les procédés associés. Ses domaines d’expertise comprennent les céramiques, les matériaux cimentaires ou assimilés (ciments, bétons, géo-polymères), les matériaux durs et les abrasifs ainsi que le verre. Son champ d’action incorpore également l’étude et l’analyse des sols ainsi que la remédiation éventuelle de ces derniers (dépollution).

Par cet accord, le BCRC devient le quatrième UMons Innovation Center. Il rejoint Materia Nova,spécialisé dans l'étude des nouveaux matériaux, Multitel, centre de recherche sur les nouvelles technologies et le Click, dédié à l'innovation et la créativité, dans le réseau local de l’UMONS.